"Газпром" оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу в спорі з "Нафтогазом"

"Усні слухання у справі відбулися, сторони представили заяви за підсумками слухань 11 листопада 2016 року, 31 травня арбітри винесли проміжне (окреме) рішення з деяких принципових питань. 7 листопада 2017 ПАТ "Газпром" подало до Апеляційного суду округу 356 Свеа (Швеція) заяву про оскарження проміжного (окремого) рішення і його часткове скасування", - йдеться в звіті.

Як повідомляється, остаточне рішення у справі має бути винесене не пізніше 30 грудня 2017 року.

У кінці травня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Газпром" за контрактом на поставки газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, а також відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом на поставку газу в частині принципу "бери або плати".