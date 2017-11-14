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"Газпром" оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу в спорі з "Нафтогазом"

"Газпром" оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу в спорі з "Нафтогазом"

Київ • УНН

 • 12704 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російське ПАТ "Газпром" 7 листопада оскаржило в суді Швеції проміжне рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" стосовно контракту про постачання російського газу в Україну. Про це йдеться в звіті "Газпрому" щодо РСБУ, передає УНН.

"Усні слухання у справі відбулися, сторони представили заяви за підсумками слухань 11 листопада 2016 року, 31 травня арбітри винесли проміжне (окреме) рішення з деяких принципових питань. 7 листопада 2017 ПАТ "Газпром" подало до Апеляційного суду округу 356 Свеа (Швеція) заяву про оскарження проміжного (окремого) рішення і його часткове скасування", - йдеться в звіті.

Як повідомляється, остаточне рішення у справі має бути винесене не пізніше 30 грудня 2017 року.

У кінці травня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Газпром" за контрактом на поставки газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, а також відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом на поставку газу в частині принципу "бери або плати".

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