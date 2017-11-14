"Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом"

"Устные слушания по делу состоялись, стороны представили заявления по итогам слушаний 11 ноября 2016 года, 31 мая арбитры вынесли промежуточное (отдельное) решение по некоторым принципиальным вопросам. 7 ноября 2017 года ПАО "Газпром" подало в Апелляционный суд округа 356 Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения и его частичной отмене", - говорится в отчете.

Как сообщается, окончательное решение по делу должно быть вынесено не позднее 30 декабря 2017 года.

В конце мая Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" к ПАО "Газпром" по контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, а также отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати".