"Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российское ПАО "Газпром" 7 ноября оспорило в суде Швеции промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" относительно контракта о поставках российского газа в Украину. Об этом говорится в отчете "Газпрома" по РСБУ, передает УНН.
"Устные слушания по делу состоялись, стороны представили заявления по итогам слушаний 11 ноября 2016 года, 31 мая арбитры вынесли промежуточное (отдельное) решение по некоторым принципиальным вопросам. 7 ноября 2017 года ПАО "Газпром" подало в Апелляционный суд округа 356 Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения и его частичной отмене", - говорится в отчете.
Как сообщается, окончательное решение по делу должно быть вынесено не позднее 30 декабря 2017 года.
В конце мая Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" к ПАО "Газпром" по контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, а также отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати".