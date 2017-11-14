"Газпром" очікує рішення арбітражу щодо транзитного контракту до кінця лютого

“Кінцеве рішення у справі має бути винесено не пізніше 28 лютого 2018 року”, — йдеться у звіті російської компанії.

У “Газпромі” поінформували, що у цій справі відбулися усні слухання, також сторони надали представили заяви за підсумками слухань 22 грудня 2016 року.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж 9 жовтня розпочав слухання щодо спору "Нафтогазу" та "Газпрому" стосовно умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року. Оскільки "Нафтогаз" і "Газпром" не змогли дійти згоди щодо імплементації окремого рішення, прийнятого арбітражним трибуналом раніше, тепер трибунал має розглянути позиції сторін і прийняти відповідні рішення.

В кінці травня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Газпром" щодо контракту на поставку газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, а також відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом на поставку газу в частині принципу "бери або плати".