"Газпром" ожидает решения арбитража по транзитному контракту до конца февраля

"Окончательное решение по делу должно быть вынесено не позднее 28 февраля 2018 года", - говорится в отчете российской компании.

В "Газпроме" сообщили, что в этом деле произошли устные слушания, также стороны предоставили представили заявления по итогам слушаний 22 декабря 2016 года.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 9 октября начал слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" об условиях контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться по имплементации отдельного решения, принятого арбитражным судом ранее, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения.

В конце мая Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" к ОАО "Газпром" по контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, а также отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати".