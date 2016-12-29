Газовидобувна компанія довела у суді протиправність припису Держгеонадра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Харківський апеляційний адміністративний суд не дозволив Державній службі геології та надр України анулювати дозвільні документи на роботу Компанії "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" в особі Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", передає УНН з посиланням на ухвалу суду.
“Апеляційну скаргу Державної служби геології та надр України залишити без задоволення. Ухвалу Полтавського окружного адміністративного суду від 29.03.2016р. по справі № 816/4947/14 залишити без змін”, — йдеться в ухвалі.
У мотивувальній частині зазначається, що Судом першої інстанції встановлено та підтверджено у суді апеляційної інстанції, що постановою Полтавського окружного адміністративного суду та ухвалою Вищого адміністративного суду України адміністративний позов Компанії “Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед” в особі Представництва “Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед” задоволено частково: визнано протиправним та скасовано припис Державної служби геології та надр України № 91/3334 від 17.07.2014 р.; визнано протиправним та скасовано з моменту прийняття наказ Державної служби геології та надр України № 266 від 15.08.2014 р. в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3334 від 01.07.2004 р. Тобто, компанія “Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед” виграла і першу, і другу судову інстанцію, чим довела протиправність дій посадовців Держгеонадра.
Додамо, що компанія “Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед” володіє спеціальними дозволами на промислову розробку Мехедівсько-Голотовщинського і Свиридівського газоконденсатних родовищ (Полтавська обл.) терміном дії до 2024 року. Окрім того, компанія входить в топ 10 найбільших приватних газодобувних підприємств України.
Нагадаємо, ГПУ розслідує кримінальне провадження проти посадовців Держгеонадра за невиконання рішення суду.
Також нагадаємо, Держгеонадра намагаються позбавити ліцензії україно-американську компанію.
Раніше видобувна компанія “Мармарош” через суд довела протиправну діяльність Держгеонадра. Також, Всеукраїнської громадської організації “Рада юристів України” в суді довели бездіяльність чиновників Держгеонадра.