Газодобывающая компания доказала в суде противоправность предписания Госгеонедр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Харьковский апелляционный административный суд не разрешил Государственной службе геологии и недр Украины аннулировать разрешительные документы на работу Компании "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" в лице Представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", передает УНН со ссылкой на решение суда.
"Апелляционную жалобу Государственной службы геологии и недр Украины оставить без удовлетворения. Постановление Полтавского окружного административного суда от 29.03.2016 г. по делу № 816/4947/14 оставить без изменений", - говорится в постановлении.
В мотивировочной части отмечается, что судом первой инстанции установлено и подтверждено в суде апелляционной инстанции, постановлением Полтавского окружного административного суда и постановлением Высшего административного суда Украины административный иск Компании "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" в лице Представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" удовлетворен частично: признано противоправным и отменено предписание Государственной службы геологии и недр Украины № 91/3334 от 17.07.2014 г.; признан противоправным и отменен с момента принятия приказ Государственной службы геологии и недр Украины № 266 от 15.08.2014 г. в части остановки действия специального разрешения на пользование недрами № 3334 от 01.07.2004 г. То есть, компания "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" выиграла и первую и вторую судебную инстанцию, чем доказала противоправность действий должностных лиц Госгеонедра.
Добавим, что компания "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" владеет специальными разрешениями на промышленную разработку Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений (Полтавская обл.) сроком действия до 2024 года. Кроме того, компания входит в топ 10 крупнейших частных газодобывающих предприятий Украины.
Напомним, ГПУ расследует уголовное производство в отношении должностных лиц Госгеонедра за невыполнение решения суда.
Также напомним, Госгеонедра пытаются лишить лицензии украинско-американскую компанию.
Ранее добывающая компания "Мармарош" через суд доказала противоправную деятельность Госгеонедра. Также Всеукраинская общественная организация "Совет юристов Украины" в суде доказала бездействие чиновников Госгеонедра.