Газосховища Німеччини заповнюються швидше, ніж планувалося - міністр економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Газосховища Німеччини заповнюються швидше, ніж планувалося, заявив міністр економіки Роберт Хабек, висловивши сподівання, що найбільша економіка Європи зможе уникнути гострої нестачі газу цієї зими, передає УНН.
Цитата
"Резервуари заповнюються швидше, ніж зазначено", - цитує Хабека Der Spiegel, додаючи, що мета уряду з досягнення 85% ємності сховища до жовтня може бути досягнута до початку вересня.
Деталі
Німеччина знаходиться на другому етапі триетапного плану дій у надзвичайних ситуаціях, сформульованого після скорочення потоків газу із росії, її основного постачальника.
Лише 9,5% газу, який споживає Німеччина в серпні, припадало на росію, повідомляє Spiegel з посиланням на дані асоціації енергетиків BDEW. Минулого року на частку російського газу припало близько 55% всього споживання країни.
Уряд запланував рівень зберігання газу на рівні 75% до 1 вересня, але рівень зберігання вже становить 82,2%, як показали галузеві дані європейської групи операторів GIE у неділю.
"Тоді компанії зможуть забирати газ зі сховищ, як і планувалося, протягом зими, щоб також постачати промисловість та домогосподарства", - сказав Хабек.
Очікується також, що скраплений природний газ (ЗПГ) надходитиме до Німеччини через Францію після того, як дві країни вирішать організаційні та технічні питання для полегшення постачання, повідомляє Spiegel з посиланням на документ Мінекономіки.