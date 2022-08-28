Газохранилища Германии заполняются быстрее, чем планировалось – министр экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Газохранилища Германии заполняются быстрее, чем планировалось, заявил министр экономики Роберт Хабек, выразив надежду, что самая большая экономика Европы сможет избежать острой нехватки газа этой зимой, передает УНН.
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"Резервуары заполняются быстрее, чем отмечено", - цитирует Хабека Der Spiegel, добавляя, что цель правительства по достижению 85% емкости хранилища к октябрю может быть достигнута к началу сентября.
Детали
Германия находится на втором этапе трехэтапного плана действий в чрезвычайных ситуациях, сформулированного после сокращения потоков газа из россии, ее основного поставщика.
Лишь 9,5% потребляемого Германией газа в августе приходилось на россию, сообщает Spiegel со ссылкой на данные ассоциации энергетиков BDEW. В прошлом году на долю российского газа пришлось около 55% всего потребления страны.
Правительство запланировало уровень хранения газа на уровне 75% к 1 сентября, но уровень хранения уже составляет 82,2%, как показали отраслевые данные европейской группы операторов GIE в воскресенье.
"Тогда компании смогут забирать газ из хранилищ, как и планировалось, в течение зимы, чтобы также снабжать промышленность и домохозяйства", - сказал Хабек.
Ожидается также, что сжиженный природный газ (СПГ) будет поступать в Германию через Францию после того, как две страны решат организационные и технические вопросы для облегчения поставки, сообщает Spiegel со ссылкой на документ Минэкономики.