Газохранилища Германии заполняются быстрее, чем планировалось – министр экономики

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"Резервуары заполняются быстрее, чем отмечено", - цитирует Хабека Der Spiegel, добавляя, что цель правительства по достижению 85% емкости хранилища к октябрю может быть достигнута к началу сентября.

Детали

Германия находится на втором этапе трехэтапного плана действий в чрезвычайных ситуациях, сформулированного после сокращения потоков газа из россии, ее основного поставщика.

Лишь 9,5% потребляемого Германией газа в августе приходилось на россию, сообщает Spiegel со ссылкой на данные ассоциации энергетиков BDEW. В прошлом году на долю российского газа пришлось около 55% всего потребления страны.

Правительство запланировало уровень хранения газа на уровне 75% к 1 сентября, но уровень хранения уже составляет 82,2%, как показали отраслевые данные европейской группы операторов GIE в воскресенье.

"Тогда компании смогут забирать газ из хранилищ, как и планировалось, в течение зимы, чтобы также снабжать промышленность и домохозяйства", - сказал Хабек.

Ожидается также, что сжиженный природный газ (СПГ) будет поступать в Германию через Францию ​​после того, как две страны решат организационные и технические вопросы для облегчения поставки, сообщает Spiegel со ссылкой на документ Минэкономики.