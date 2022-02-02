Газета The New York Times купила популярну гру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Американська газета The New York Times купила гру в слова Wordle, яка за останній час набула великої популярності. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.
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Інженер Джош Вардл заснував гру минулого року у жовтні. Гра Wordle щодня дає гравцям шість спроб відгадати слово з п’яти букв.
За даними The New York Times, ще 1 листопада 2021 року в гру грали лише 90 осіб. Вже станом на середину січня в неї грали близько 300 000 людей. Зараз кількість гравців Wordle сягає мільйонів.
Офіційна сума угоди не розголошується, але в газеті заявили, що її можна виміряти у семизначному числі.
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