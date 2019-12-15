Гаттузо з поразки розпочав тренерський виступ на чолі "Наполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У 16 турі італійської Серії А відбувся дебют наставника Дженаро Гаттузо на посту тренера “Наполі”, передає УНН з посиланням на сайт команди.
У домашній зустрічі неаполітанці приймали сусіда по турнірній таблиці “Парму”. Вже на 4-й хвилині зустрічі рахунок відкрив шведський півзахисник “Парми” Деян Кулушевскі. В середині другого тайму польський форвард Аркадіуш Мілік з точної подачі Дріса Мертенса зрівняв рахунок. Крапку в матчі на 90 + 3-й хвилині поставив івуарійський форвард Жервіньо.
Зазначимо, “Наполі” продовжив серію без перемог в чемпіонаті Італії до 8 матчів — 21 бал і 8 сходинка.
Додамо, що в одному із інших протистоянь “Лечче” Євгена Шахова в гостях зазнало фіаско від “Брешії” — 3:0.