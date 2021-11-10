Гармаш про засідання ТКГ: Росія звинуватила Францію та Німеччину за заклики провести зустріч у Нормандському форматі

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“Сьогодні вперше за всю історію Мінського процесу, російський МЗС, буквально під час засідання ТКГ, озвучував вустами Марії Захарової його хід. Причому, дуже маніпулятивно, звинувачуючи Німеччину і Францію в спробі "забезпечити алібі Київському режиму" тим, що вони закликають скоріше провести зустріч в Нормандському форматі", - заявив Гармаш.

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Він зазначив, що "Росія давно використовує ТКГ не як майданчик для мирного врегулювання конфлікту з Україною, а як інструмент впливу на західних партнерів, і геополітичну зброю. Гармаш додав, що в даному випадку, очевидно бажання Москви дезорганізувати "Нормандський формат" ввести його в стан коми. І для цього спеціально нагнітається ситуація і на Донбасі, і в ТКГ".

Контекст

Україна і партнери за останні кілька місяців неодноразово закликали Росію провести зустріч у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС. Так, за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, яка відбулася 11 жовтня, в Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ, щоб обговорити наявність передумов до можливої організації і нормандського саміту".

Після цього в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту високого рівня.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про можливість проведення саміту на рівні глав МЗС, раніше говорив, що Україна очікує сигнал від Москви, але поки "ніяких сигналів" українське дипвідомство не отримувало.

9 листопада Франція і Німеччина відповіли на пропозиції Росії по підсумковому документу "нормандської зустрічі". Вони пропонують організувати міністерську зустріч у Нормандському форматі, від чого міністр закордонних справ Росії відмовився.