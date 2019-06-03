Гарбарук розповів, коли очікувати нового посла США в Україні

"Це може бути одним з факторів, який, скажімо, буде сприяти цій ситуації", - заявив він.

Гарбарук нагадав, що колишній посол США в Україні Марі Йованович заплямувала свою репутацію. Йдеться про скандал із так званою "амбарною книгою", додав він.

"Це тоді, коли вона фактично легалізувала неперевірену інформацію, надану зі слів пана Лещенка, і яку легалізував зі своєї сторони пан Ситник. Тобто, вони фактично були учасниками цього злочину. Я думаю, що якщо є певні наслідки для пані Йованович з американської сторони, то й наші правоохоронні органи мають розібратися із Лещенком та Ситником на скільки вони були в цьому скандалі замішані", - заявив голова ГО.

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Посада посла США в Україні є досить вагомою, вважає Гарбарук.

"Тому що це, насправді, шанс для прямого виходу на велику міжнародну політику. До цього часу ми такі шанси теж мали, але, скоріше за все, не використовували їх", - наголосив голова ГО.

Як писав УНН, в Націнтересі очікують допит Ситника у справі про втручання у вибори в США.