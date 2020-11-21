Гандболістки українського клубу перемогли у матчі Європейського кубка

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Львівська “Галичанка” святкувала розгромну перемогу у матчі 3-го раунду Європейського Кубка проти “Куманово” (Північна Македонія), передає УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.

Після не зовсім переконливого першого тайму “Галичанка” зуміла заспокоїтись у другій половині, налагодила реалізацію у нападі та гру в захисті, а також використала перевагу у фізичній готовності. Все це призвело до повного розгрому суперниць — 33:17. Таким чином “Галичанка” фактично гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу.

Варто зазначити, що 8 голів у господарок забила капітан Тетяна Поляк, 7 влучних кидків у Діани Дмитришин, 5 — у іменинниці Олександри Фурманець. Чимало сейвів у воротах зробила Марія Гладун.

Також додамо, повторна гра відбудеться 22 листопада також у Львові.

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