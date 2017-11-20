Гандболісти ЗНТУ-ЗАБ вийшли в 1/8 фіналу єврокубку

Перший поєдинок, який пройшов на арені ЗАБ, для команди Ростислава Ланевича був дебютним на євроарені в нинішньому сезоні. У кожному з таймів бронзові призери чемпіонату України пропускали лише по 10 голів, а забивали на 8 більше ніж суперники – 36:20.

Найрезультативнішим став новачок команди, лінійний з досвідом виступів за збірну України, Дмитро Тютюнник - 7 голів. За 5 раз відзначилися Богдан Черкащенко, Дмитро Горіга і Владислав Паровінчак.

Повторний матч, що також відбувся в Запоріжжі, не змінив ім'я переможця – господарі святкували звитягу 35:26.

Таким чином, за підсумками двоматчевого протистояння в 1/8 фіналу вийшов "ЗНТУ-ЗАБ".

Зазначимо, що в минулому сезоні, який став для "ЗНТУ-ЗАБ" першим в історії в єврокубків, запорожці також в Кубку челенджа пройшли представника Молдови, але в 1/8 фіналу поступилися "Дюделанжу" з Люксембургу.

Як повідомлялося раніше, вихід у плей-оф гандбольної Ліги чемпіонів собі гарантував запорізький "Мотор".