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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 8894 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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14:12 • 24719 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 43692 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41678 просмотра

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Гандболисты ЗНТУ-ЗАС вышли в 1/8 финала еврокубка

Гандболисты ЗНТУ-ЗАС вышли в 1/8 финала еврокубка

Киев  •  УНН

 • 17328 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Запорожский гандбольный клуб ЗНТУ-ЗАС одержал две победы над черногорским "Мойковаце" в поединках третьего раунда квалификации Кубка челенджа, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Первый поединок, который прошел на арене ЗАС, для команды Ростислава Ланевич был дебютным в еврокубках в нынешнем сезоне. В каждом из таймов бронзовые призеры чемпионата Украины пропускали только по 10 голов, а забивали на 8 больше чем соперники - 36:20.

Самым стал новичок команды, линейный с опытом выступлений за сборную Украины, Дмитрий Тютюнник - 7 голов. За 5 раз отличились Богдан Черкащенко, Дмитрий Горига и Владислав Паровинчак.

Повторный матч, также состоялся в Запорожье, не изменил имя победителя - хозяева праздновали победу 35:26.

Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния в 1/8 финала вышел "ЗНТУ-ЗАС".

Отметим, что в прошлом сезоне, который стал для "ЗНТУ-ЗАС" первым в истории в еврокубки, запорожцы также в Кубке челенджа прошли представителя Молдовы, но в 1/8 финала уступили "Дюделанжу" из Люксембурга.

Как сообщалось ранее, выход в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов себе гарантировал запорожский "Мотор".

Украинские Национальные Новости

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