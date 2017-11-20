Гандболисты ЗНТУ-ЗАС вышли в 1/8 финала еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Запорожский гандбольный клуб ЗНТУ-ЗАС одержал две победы над черногорским "Мойковаце" в поединках третьего раунда квалификации Кубка челенджа, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Первый поединок, который прошел на арене ЗАС, для команды Ростислава Ланевич был дебютным в еврокубках в нынешнем сезоне. В каждом из таймов бронзовые призеры чемпионата Украины пропускали только по 10 голов, а забивали на 8 больше чем соперники - 36:20.
Самым стал новичок команды, линейный с опытом выступлений за сборную Украины, Дмитрий Тютюнник - 7 голов. За 5 раз отличились Богдан Черкащенко, Дмитрий Горига и Владислав Паровинчак.
Повторный матч, также состоялся в Запорожье, не изменил имя победителя - хозяева праздновали победу 35:26.
Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния в 1/8 финала вышел "ЗНТУ-ЗАС".
Отметим, что в прошлом сезоне, который стал для "ЗНТУ-ЗАС" первым в истории в еврокубки, запорожцы также в Кубке челенджа прошли представителя Молдовы, но в 1/8 финала уступили "Дюделанжу" из Люксембурга.
Как сообщалось ранее, выход в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов себе гарантировал запорожский "Мотор".