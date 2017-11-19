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Гандболісти "Мотору" достроково пробились у плей-оф Ліги чемпіонів

Гандболісти "Мотору" достроково пробились у плей-оф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Запорізький "Мотор" у 8-му турі групової стадії гандбольної Ліги чемпіонів приймав португальський "Спортінг", передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Португальські леви насолоджувалися яскравим початком гри після нетривалого періоду панування з боку господарів і втримав невелику перевагу на велику перерву 15:14.

"Мотор" вразив у першій частині другої половини. Українська команда підскочила в рахунку до 23:19, після того як їх опоненти забили тільки чотири рази за перші 13 хвилин. Це була вирішальна частина гри. "Спортінг" не зміг створити і здивувати в атаці, в той час як "Мотор" зробив достатньо, щоб заробити п'яту перемогу в групі – 32:29.

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Персональна статистика гандболістів "Мотора": Бабічев (1 гол), Малашінскас (8), Денисов (2), Дорощук (2), Козакевич (6), Пачковські (2), Шинкель (3), Сорока (1), Шельменко (2), Пухівський (5).

Таким чином, запоріжці набрали 11 очок і відірвалися від "Бешикташа" на 4 очки, який знаходиться на третій. Теоретично турки можуть наздогнати наш колектив завдяки двом перемогам і двом поразках "Мотору", проте за підсумками очних протистоянь все одно "Мотор" не впаде нижче 2-го місця та вийде до 1/16 фіналу змагань.

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Додамо також, у наступній грі "Мотор" в гостях змагатиметься із "Металургом" із Скоп'є.

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