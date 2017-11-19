Гандболисты "Мотора" досрочно пробились в плей-офф Лиги чемпионов

Португальские львы наслаждались ярким началом игры после непродолжительного периода господства со стороны хозяев и удержали небольшое преимущество на большой перерыв 15:14.

“Мотор” поразил в первой части второй половины. Украинская команда подскочила в счете до 23:19, после того как их оппоненты забили только четыре раза за первые 13 минут. Это была решающая часть игры. “Спортинг” не смог создать и удивить в атаке, в то время как “Мотор” сделал достаточно, чтобы заработать пятую победу в группе — 32:29.

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Персональная статистика гандболистов “Мотора”: Бабичев (1 гол), Малашинскас (8), Денисов (2), Дорощук (2), Козакевич (6), Пачковски (2), Шинкель (3), Сорока (1), Шельменко ( 2), Пуховский (5).

Таким образом, запорожцы набрали 11 очков и оторвались от “Бешикташа” на 4 очка, который находится на третьей.

Теоретически турки могут догнать наш коллектив благодаря двум победам и двум поражениях “Мотора”, однако по итогам очных противостояний все равно “Мотор” не упадет ниже 2-го места и пройдет в 1/16 финала соревнований.

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Добавим также, в следующей игре “Мотор” в гостях сразится с “Металлургом” из Скопье.