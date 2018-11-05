Гандболіста запорізького клубу визнано кращим розігруючим туру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Представника запорізького ГК “Мотор” Айденаса Малашінскаса названо кращим розігруючим 6-го туру Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
“Моторовець” потрапив в символічну збірну ігрового тижня. Укладачі рейтингу відзначили не тільки 10 голів Малашінскаса, деякі з них були особливо ефектними. Опинитися в топ-7 також допоміг чудовий рівень взаємодії гравця з лінійними “Мотора”.
Зауважимо, що в 6 турі “Мотор” на виїзді поступився словенському “Цельє” 28:33.