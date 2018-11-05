Гандболиста запорожского клуба признан лучшим разыгрывающим тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Представителя запорожского ГК “Мотор” Айденаса Малашинскаса назвали лучшим разыгрывающим 6-го тура Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
“Моторовец” попал в символическую сборную игровой недели. Составители рейтинга отметили не только 10 голов Малашинскаса, некоторые из них были особенно эффектными. Оказаться в топ-7 также помог замечательный уровень взаимодействия игрока с линейными “Мотора”.
Заметим, что в 6 туре “Мотор” на выезде уступил словенском “Целье” 28:33.