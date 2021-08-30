Гандбол: запорізький “Мотор” став учасником “Фіналу чотирьох” міжнародного турніру

Деталі

У чвертьфінальному поєдинку підопічні Гінтараса Савукінаса впевнено обіграли “Татран” зі Словаччини. Якщо в першому таймі спостерігалася інтрига, і рахунок був рівним — 12:12. То в другій половині матчу господарі повністю взяли ініціативу на себе, завершивши цей поєдинок з перевагою в десять м’ячів — 29:19.

Зауважимо, що у півфіналі “Мотор” зіграє із угорським ГК “Веспрем”, а в іншій парі зійдуться “Мешков” із переможцем пари “Вардар 1961” — “Загреб”.

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Гандболіст збірної України перейшов з катарського в іспанський клуб.