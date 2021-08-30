Гандбол: запорізький “Мотор” став учасником “Фіналу чотирьох” міжнародного турніру

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17 березня, 19:38 • 99524 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 123417 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 155299 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 154510 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162444 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179384 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150258 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159404 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Запорізький ГК “Мотор” вдало подолав бар’єр чвертьфінальної стадії міжнародного турніру “SEHA League”, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

У чвертьфінальному поєдинку підопічні Гінтараса Савукінаса впевнено обіграли “Татран” зі Словаччини. Якщо в першому таймі спостерігалася інтрига, і рахунок був рівним — 12:12. То в другій половині матчу господарі повністю взяли ініціативу на себе, завершивши цей поєдинок з перевагою в десять м’ячів — 29:19.

Зауважимо, що у півфіналі “Мотор” зіграє із угорським ГК “Веспрем”, а в іншій парі зійдуться “Мешков” із переможцем пари “Вардар 1961” — “Загреб”.

Нагадаємо

Гандболіст збірної України перейшов з катарського в іспанський клуб. 

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