Гандбол: перемога над Швецією не дозволила Україні вийти на чемпіонат світу

Що відомо

Перевага українок доходила до восьми голів, але завершилася більш скромною перевагою – 26:22. Найбільш результативною у нашій команді стала Леся Смолінг – 6 голів, а приз найкращого гравця збірної від організаторів отримала воротар Марія Гладун, яка зробила 10 сейвів.

Деталі

За день до гри Швеція через спалах коронавірусу повністю змінила склад своєї команди. Оновлений колектив хоча і програв, але зберіг перевагу за сумою двох матчів – 50:40. Швеція вийшла на чемпіонат світу.

Доповнення

Збірна України наступні офіційні ігри проведе восени у відборі на чемпіонат Європи-2022.