Футбол: победа над Швецией не позволила Украине выйти на чемпионат мира
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сборная Украины по гандболу на выезде победила сборную Швеции в ответном матче плей-офф отбора на чемпионат мира-2021, передает УНН со ссылкой на ФГУ.
Что известно
Преимущество украинок доходила до восьми голов, но завершилась более скромной преимуществом - 26:22. Наиболее результативной в нашей команде стала Леся Смолинг - 6 голов, а приз лучшего игрока сборной от организаторов получила вратарь Мария Гладун, которая сделала 10 сейвов.
Детали
За день до игры Швеция-за вспышки коронавируса полностью изменила состав своей команды. Обновленный коллектив хотя и проиграл, но сохранил преимущество по сумме двух матчей - 50:40. Швеция вышла на чемпионат мира.
Дополнение
Сборная Украины следующие официальные игры проведет осенью в отборе на чемпионат Европы-2022.