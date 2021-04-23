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Футбол: победа над Швецией не позволила Украине выйти на чемпионат мира

Футбол: победа над Швецией не позволила Украине выйти на чемпионат мира

Киев  •  УНН

 • 17868 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сборная Украины по гандболу на выезде победила сборную Швеции в ответном матче плей-офф отбора на чемпионат мира-2021, передает УНН со ссылкой на ФГУ.

Что известно

Преимущество украинок доходила до восьми голов, но завершилась более скромной преимуществом - 26:22. Наиболее результативной в нашей команде стала Леся Смолинг - 6 голов, а приз лучшего игрока сборной от организаторов получила вратарь Мария Гладун, которая сделала 10 сейвов.

Детали

За день до игры Швеция-за вспышки коронавируса полностью изменила состав своей команды. Обновленный коллектив хотя и проиграл, но сохранил преимущество по сумме двух матчей - 50:40. Швеция вышла на чемпионат мира.

Дополнение

Сборная Украины следующие официальные игры проведет осенью в отборе на чемпионат Европы-2022.

Украинские Национальные Новости

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