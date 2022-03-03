Галущенко про спроби окупантів захопити Запорізьку АЕС: сподіваються якимось чином похитнути нашу енергосистему
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Запорізька атомна станція найбільша в Європі. Я так розумію, вони сподіваються якимось чином похитнути нашу енергосистему таким чином. Про це під час телемарафану сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Герман Галущенко, передає УНН.
Цитата
"Атомна генерація базова в Україні. Запорізька атомна станція - найбільша станція в Європі. Вона має шість енергоблоків. І, я так розумію, вони сподіваються якимось чином похитнути нашу енергосистему таким чином.
Зараз ми працюємо в ізольованому режимі. Доводимо стійкість нашої енергосистеми. Ці дії намагання похитнути енергосистему держави", - сказав Галущенко.
Додамо
За його словами, це варварство намагатися захопити або взагалі стріляти в бік атомної станції.
"І питання полягає в тому, що це регулюється відповідними міжнародними договорами. І є відповідна міжнародна відповідальність за це...
Це дійсно дуже не безпечно це раз, а по-друге це питання ядерної безпеки яке має міжнародне значення", - сказав Галущенко.
Що було раніше
Російські окупанти на великій колоні військової техніки обстріляли блокпост Енергодара.
Згодом до Енергодару підійшло понад 100 одиниць ворожої техніки. На блокпосту зав'язався бій.
Доповнення
Раніше мирні жителі самостійно кілька разів не пропускали росіян до Енергодара.