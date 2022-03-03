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Галущенко о попытках оккупантов захватить Запорожскую АЭС: надеются каким-то образом пошатнуть нашу энергосистему

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Запорожская атомная станция крупнейшая в Европе. Я так понимаю, они надеются каким-то образом поколебать нашу энергосистему таким образом. Об этом во время телемарафана сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко, передает УНН.

Цитата

"Атомная генерация базовая в Украине. Запорожская атомная станция - крупнейшая станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков. И, я так понимаю, они надеются каким-то образом поколебать нашу энергосистему.

Сейчас мы работаем в изолированном режиме. Доказываем устойчивость нашей энергосистемы. Эти действия - попытки поколебать энергосистему государства", - сказал Галущенко.

Добавим

По его словам, это варварство пытаться захватить или вообще стрелять в сторону атомной станции.

"И вопрос заключается в том, что это регулируется соответствующими международными договорами. И есть соответствующая международная ответственность за это.

Это действительно очень небезопасно  -это раз, а во-вторых это вопрос ядерной безопасности который имеет международное значение", - сказал Галущенко.

Что было раньше

Российские оккупанты на большой колонне военной техники обстреляли блокпост Энергодара.

Впоследствии к Энергодару подошло более 100 единиц вражеской техники. На блокпосту завязался бой.

Дополнения

Ранее мирные жители самостоятельно несколько раз не пропускали россиян в Энергодар.

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