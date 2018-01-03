Габріель: важливо переконати Росію повернутися в СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Дуже важливо переконати російський уряд повернути своїх офіцерів в Спільний центр контролю та координації на Донбасі. Про це на прес-конференції в Києві заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, передає УНН.
“Дуже важливо переконати російський уряд, щоб Росія знову брала участь у СЦКК. Ми хочемо, щоб відкликання офіцерів було припинене, і Росія продовжила роботу в цій місії”, — заявив З.Габріель.
Крім того, він зазначив, що заміна російських офіцерів в СЦКК іншими не буде перевагою.
“Замінити російських офіцерів в цій місії не принесе переваги, оскільки метою СЦКК є прямий зв’язок між Україною та Росією. А отже, і наша мета також полягає в цьому”, — зазначив З.Габріель, відповідаючи на запитання, чи розглядає Німеччина можливість ввести своїх офіцерів в СЦКК.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко виступив за посилення складу СЦКК представниками Німеччини та Франції.
Нагадаємо, російська сторона відкликала своїх представників з СЦКК 19 грудня.