Габриэль: важно убедить Россию вернуться в СЦКК

"Очень важно убедить российское правительство, чтобы Россия вновь принимала участие в СЦКК. Мы хотим, чтобы отзыв офицеров был прекращен, и Россия продолжила работу в этой миссии", - заявил З.Габриэль.

Кроме того, он отметил, что замена российских офицеров в СЦКК другими не будет преимуществом.

"Заменить российских офицеров в этой миссии не принесет преимущества, поскольку целью СЦКК является прямая связь между Украиной и Россией. А значит, и наша цель также заключается в этом", - отметил З.Габриэль, отвечая на вопрос, рассматривает ли Германия возможность ввести своих офицеров в СЦКК.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко выступил за усиление состава СЦКК представителями Германии и Франции.

Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.