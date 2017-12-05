У Гаазі опублікували результати розслідування щодо Криму

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда 4 грудня опублікувала щорічну доповідь результатів розслідування подій в Україні під час Революції Гідності, анексії Криму і початку агресії РФ проти України на сході, передає УНН з посиланням на матеріали доповіді.

“Канцелярія прокурора розширила свою базу даних, яка містить більше 1200 зареєстрованих випадків, які ймовірно відбулися в рамках справи „Ситуація на сході України“”, — сказано в доповіді.

Із “передбачуваних злочинів” в Криму, у доповіді, зокрема, зазначені зникнення й вбивства, захоплення майна, переміщення частини цивільного населення Російської Федерації в Крим і частини населення Криму за межі його території.

У висновку щодо кваліфікації конфлікту на сході України також зазначено, що канцелярія привела додаткові відомості, що “вказують на факт існування прямого військового протистояння між збройними силами Російської Федерації і України, з чого випливає, що найпізніше з 14 липня 2014 року, паралельно з неміжнародним конфліктом, на сході України мав місце міжнародний збройний конфлікт”.

Також у документі зазначено, що попередній висновок поки залишається незмінним, але канцелярія прокурора проводить аналіз додаткової інформації про події на Майдані, отриманої нею в 2017 році.

Як повідомляв УНН, в Офісі прокурора МКС високо оцінили інформацію ГПУ у справі злочинів проти України.

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