В Гааге опубликовали результаты расследования по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда 4 декабря опубликовала ежегодный доклад результатов расследования событий в Украине во время Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на востоке, передает УНН со ссылкой на материалы доклада.
"Канцелярия прокурора расширила свою базу данных, содержащую более 1200 зарегистрированных случаев, которые вероятно произошли в рамках дела "Ситуация на востоке Украины"", - говорится в докладе.
Среди "предполагаемых преступлений" в Крыму, в докладе, в частности, указаны исчезновения и убийства, захват имущества, перемещение части гражданского населения Российской Федерации в Крым части населения за пределы его территории.
В заключении по квалификации конфликта на востоке Украины также указано, что канцелярия привела дополнительные сведения, которые "указывают на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины, из чего следует, что позднее всего с 14 июля 2014 года, параллельно с немеждународным конфликтом на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт".
Также в документе указано, что предварительное заключение остается неизменным, но канцелярия прокурора проводит анализ дополнительной информации о событиях на Майдане, полученной ею в 2017 году.
Как сообщал УНН, в Офисе прокурора МУС высоко оценили информацию ГПУ по делу преступлений против Украины.