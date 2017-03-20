Г.Зубко: законопроекти з енергоефективності мають розглянути вже цього тижня

“Наразі Україна знаходиться в міжопалювальному періоді. Сьогодні ми готові надати споживачу не тільки „теплі кредити“, а й спільно з нашими європейськими партнерами підтримку з технічної та фінансової допомоги. Тому, ще раз звертаюсь до народних депутатів та керівників фракцій, підтримати надзвичайно важливі закони для України. Їх прийняття зніме тиск на державу і українські родини, які сьогодні перебувають під тиском комунальних тарифів”, — наголосив Г.Зубко.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що блок законів з енергоефективності підтриманий всіма фракціями у ВРУ, тому він має бути включений до порядку денного вже цього тижня.

“У проведенні реформ Україна на шляху проектного менеджменту, коли поставлені чіткі цілі, і за певний термін має бути результат. У нас є чіткий графік їх просування, і до 1 квітня мають бути прийняті закони з енергоефективності, аби дати інструменти фінансової і технічної підтримки українським споживачам”, — зазначив Г.Зубко.

Як повідомляв УНН, термомдернізація будинків дозволить зменшити комуналку на 20%.