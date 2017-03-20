Г.Зубко: законопроекты по энергоэффективности должны рассмотреть уже на этой неделе

"Сейчас Украина находится в межотопительном периоде. Сегодня мы готовы предоставить потребителю не только "теплые кредиты", но и совместно с нашими европейскими партнерами поддержку технической и финансовой помощи. Поэтому, еще раз обращаюсь к народным депутатам и руководителям фракций, поддержать чрезвычайно важные законы для Украины. Их принятие снимет давление на государство и украинские семьи, которые сегодня находятся под давлением коммунальных тарифов", — подчеркнул Г.Зубко.

Вице-премьер-министр отметил, что блок законов по энергоэффективности поддержан всеми фракциями в ВРУ, поэтому он должен быть включен в повестку дня уже на этой неделе.

"В проведении реформ Украина на пути проектного менеджмента, когда поставлены четкие цели, и за определенный срок должен быть результат. У нас есть четкий график их продвижения, и до 1 апреля должны быть приняты законы по энергоэффективности, чтобы дать инструменты финансовой и технической поддержки украинским потребителям", — отметил Г.Зубко.

Как сообщал УНН, термомодернизация домов позволит уменьшить коммуналку на 20%.