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11 марта, 18:08 • 120710 просмотра

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11 марта, 14:12 • 125474 просмотра

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Г.Зубко: законопроекты по энергоэффективности должны рассмотреть уже на этой неделе

Г.Зубко: законопроекты по энергоэффективности должны рассмотреть уже на этой неделе

Киев  •  УНН

 • 10168 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. До 1 апреля должен быть рассмотрен необходимый законодательный пакет по энергоэффективности. Ключевые законопроекты должны быть включены в повестку дня ВР на этой неделе. Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на согласительном совете в парламенте, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Вице-премьер - Министра Украины.

"Сейчас Украина находится в межотопительном периоде. Сегодня мы готовы предоставить потребителю не только "теплые кредиты", но и совместно с нашими европейскими партнерами поддержку технической и финансовой помощи. Поэтому, еще раз обращаюсь к народным депутатам и руководителям фракций, поддержать чрезвычайно важные законы для Украины. Их принятие снимет давление на государство и украинские семьи, которые сегодня находятся под давлением коммунальных тарифов", — подчеркнул Г.Зубко.

Вице-премьер-министр отметил, что блок законов по энергоэффективности поддержан всеми фракциями в ВРУ, поэтому он должен быть включен в повестку дня уже на этой неделе.

"В проведении реформ Украина на пути проектного менеджмента, когда поставлены четкие цели, и за определенный срок должен быть результат. У нас есть четкий график их продвижения, и до 1 апреля должны быть приняты законы по энергоэффективности, чтобы дать инструменты финансовой и технической поддержки украинским потребителям", — отметил Г.Зубко.

Как сообщал УНН, термомодернизация домов позволит уменьшить коммуналку на 20%.

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