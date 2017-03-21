Г.Зубко повідомив про зникнення даних з системи безпеки шахти "Степова"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Із системи безпеки УТАС, яка встановлена на львівській шахті "Степова", були знищені всі дані системи з 7:30 до 12:38. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінрегіону.
“Урядова комісія визначила декілька причин аварії на шахті. В першу чергу — це невідповідність обладнання нормативним документам, які застосовувалися на підприємстві. Друге — експертна група до сих пір визначає, чи відповідає система провітрювання, яка працювала на шахті і була затверджена, всім нормам. Замість 453 кубів повітряної суміші під час вибуху надавалося тільки 156”, — наголосив Г.Зубко.
Серед інших причин, які вказав Віце-прем’єр-міністр: не спрацювання системи УТАС під час вибуху, яка повинна оповіщувати про збільшення метану в повітряній суміші та відключити енергозабезпечення шахти. Також є питання щодо фінансування заходів з охорони праці на ДП “Львіввугілля”.
“Дуже серйозне питання стоїть щодо знищення даних системи УТАС під час вибуху на шахті „Степова“. Попередня інформація системи була зафіксована о 7:30, а остання — о 12:38, аварія ж відбулася о 11:58. Сьогодні в Україні не достатньо лабораторій для перевірки вибухонебезпечного обладнання та системи УТАС. За результатами перевірки Урядова комісія надасть відповідні матеріали правоохоронним органам для подальшого розслідування”, — зазначив Г.Зубко.
Нагадаємо, що у лікарні досі перебувають 12 гірників з шахти “Степова”.