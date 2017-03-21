Г.Зубко сообщил об исчезновении данных из системы безопасности шахты "Степная"

"Правительственная комиссия определила несколько причин аварии на шахте. В первую очередь - это несоответствие оборудования нормативным документам, которые применялись на предприятии. Второе - экспертная группа до сих пор определяет, соответствует ли система проветривания, которая работала на шахте и была утверждена, всем нормам. Вместо 453 кубов воздушной смеси при взрыве предоставлялось только 156", - отметил Г.Зубко.

Среди других причин, которые указал Вице-премьер-министр: не срабатывание системы УТАС при взрыве, которая должна оповещать об увеличении метана в воздушной смеси и отключить энергообеспечение шахты. Также вопрос о финансировании мероприятий по охране труда на ГП "Львовуголь".

"Очень серьезный вопрос стоит по уничтожению данных системы УТАС во время взрыва на шахте "Степная". Предварительная информация системы была зафиксирована в 7:30, а последняя - в 12:38, авария же произошла в 11:58. Сегодня в Украине мало лабораторий для проверки взрывоопасного оборудования и системы УТАС. По результатам проверки Правительственная комиссия предоставит соответствующие материалы правоохранительным органам для дальнейшего расследования", - отметил Г.Зубко.

Напомним, что в больнице до сих пор находятся 12 горняков из шахты "Степная".