Г.Зубко доручив головам ОДА взяти під контроль ситуацію в регіонах через негоду

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У зв’язку з погіршенням погодних умов в низці областей голови обласних державних адміністрацій мають взяти під особистий контроль ситуацію та максимально скоординувати роботу всіх необхідних служб на місцях для оперативного подолання наслідків негоди. Про це повідомив під час засідання міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов в Україні міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.

“На сьогодні знеструмлено 199 населених пунктів, вчора ця цифра сягала 505. Робота всіх служб на місцях повністю організована і вже відновлено електропостачання в більш ніж 300 населених пунктах. Працюють регіональні штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Запорізькій областях, які забезпечують координацію всіх служб”, — повідомив Г.Зубко.

Він зазначив, що завдання усіх задіяних відомств та служб, організувати стабільне життєзабезпечення населених пунктів, особливо соціальних об’єктів — шкіл, дитячих садочків, лікарень.

“Є небезпека переміщення циклону в Карпатський регіон, Одеську та Миколаївську області, 21 квітня — на Буковину, Хмельниччину, Вінниччину, Кіровоградщину. Тому ще раз наголошую на злагодженій роботі всіх служб, і в першу чергу це стосується Укравтодору, Нацполіції, енергетиків на місцях та їх оперативна координація з ДСНС. Головне забезпечити безпеку громадян на транспортних шляхах”, — зазначив Г.Зубко.

Також він наголосив на заходах, які мають бути оперативно організовані на місцях, а саме забезпечення цілодобового моніторингу можливого впливу несприятливих погодних умов.

“Обмеження руху вантажного транспорту, за необхідності, в південних, східних та західних регіонах України, де спостерігаються складні погодні умови, залучення снігоочисної високопрохідної техніки та інженерної для організації руху транспортних засобів, чергування техніки на гірських перевалах, забезпечення 100% підключення електроенергії в населених пунктах, інформування людей через ЗМІ щодо погіршення погодних умов в найближчі вихідні”, — додав він.

Як повідомляв УНН, внаслідок негоди в Україні залишаються знеструмленими 199 населених пункти.

Українські Національні Новини

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