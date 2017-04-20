Г.Зубко поручил главам ОГА взять под контроль ситуацию в регионах из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в ряде областей главы областных государственных администраций должны взять под личный контроль ситуацию и максимально скоординировать работу всех необходимых служб на местах для оперативного преодоления последствий непогоды. Об этом сообщил во время заседания межведомственного оперативного штаба по осложнения погодных условий в Украине министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН.
“На сегодня обесточены 199 населенных пунктов, вчера эта цифра достигала 505. Работа всех служб на местах полностью организована и уже восстановлено электроснабжение в более чем 300 населенных пунктах. Работают региональные штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областях, которые обеспечивают координацию всех служб”, — сообщил Г.Зубко.
Он отметил, что задача всех задействованных ведомств и служб — организовать стабильное жизнеобеспечения населенных пунктов, особенно социальных объектов — школ, детских садов, больниц.
“Есть опасность перемещения циклона в Карпатский регион, Одесскую и Николаевскую области, 21 апреля — на Буковину, Хмельницкую, Винницкую, Кировоградскую. Поэтому еще раз акцентирую на слаженной работе всех служб, и в первую очередь это касается Укравтодора, Нацполиции, энергетиков на местах и их оперативной координации с ГСНС. Главное обеспечить безопасность граждан на транспортных путях”, — отметил Г.Зубко.
Также он акцентировал на мероприятиях, которые должны быть оперативно организованы на местах, а именно обеспечение круглосуточного мониторинга возможного влияния неблагоприятных погодных условий.
“Ограничение движения грузового транспорта при необходимости в южных, восточных и западных регионах Украины, где наблюдаются сложные погодные условия, привлечение снегоочистительной высокопроходной техники и инженерной для организации движения транспортных средств, чередование техники на горных перевалах, обеспечение 100% подключения электроэнергии в населенных пунктах, информирования людей через СМИ об ухудшении погодных условий в ближайшие выходные”, — добавил он.
Как сообщал УНН, в результате непогоды в Украине остаются обесточенными 199 населенных пункта.