Г.Зубко: до кінця року плануємо відкрити у громадах понад 120 пожежно-рятувальних підрозділів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. До кінця 2017-го року спільно з ДСНС плануємо відкрити у громадах по всій Україні понад 120 пожежно-рятувальних підрозділів. Це децентралізація повноважень ДСНС і нова якість забезпечення безпеки громадян. Важливо, щоб мережа пожежно-рятувальних бригад запрацювала саме на рівні ОТГ. Про це наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр регіональної політики, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Рівненщину, передає УНН.
Наразі на Рівненщині створено 61 підрозділ місцевої пожежної охорони, дев’ять з яких — в ОТГ. Поточного року планується утворити ще 11 підрозділів.
“Крім того, спільно з ДСНС, ми запропонували нові підходи до створення дієвої мережі системи безпеки громадян. Через створення у громадах Центрів безпеки громадян, до складу яких увійдуть пожежне депо, кабінет дільничного офіцера поліції, а за необхідності ФАП. ДСНС спільно з Мінрегіоном вже розробили типові проекти, методичні рекомендації та кошториси для створення таких центрів. Важливий напрям — залучення до діяльності цих підрозділів добровольців. Завдяки цьому суттєво зменшиться час реагування на надзвичайну ситуацію — до 20 хвилин. Такі базові послуги стануть доступними для громадян у невеличких містах, селах і селищах, у них збільшиться відчуття безпеки за себе та свої родини”, — наголосив Г.Зубко.
У Рівному для двох ОТГ — Миляцької та Бугринської — були передані два пожежно-рятувальних автомобілі та 1 автомобіль — для Білокриницької сільської ради.