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Г.Зубко: до конца года планируем открыть в общинах более 120 пожарно-спасательных подразделений

Киев • УНН

 • 5415 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. К концу 2017 года совместно с ГСЧС планируем открыть в общинах по всей Украине более 120 пожарно-спасательных подразделений. Это децентрализация полномочий ГСЧС и новое качество обеспечения безопасности граждан. Важно, чтобы сеть пожарно-спасательных бригад заработала именно на уровне ОТГ. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр региональной политики, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время рабочей поездки в Ровенскую, передает УНН.

Г.Зубко: до конца года планируем открыть в общинах более 120 пожарно-спасательных подразделений

Сейчас на Ровенщине создано 61 подразделение местной пожарной охраны, девять из которых - в ОТГ. В текущем году планируется создать еще 11 подразделений.

"Кроме того, совместно с ГСЧС, мы предложили новые подходы к созданию действенной сети системы безопасности граждан. Через создание в общинах центров безопасности граждан, в состав которых войдут пожарное депо, кабинет участкового офицера полиции, а при необходимости ФАП. ГСЧС совместно с Минрегионом уже разработали типовые проекты, методические рекомендации и сметы для создания таких центров. Важное направление - привлечение к деятельности этих подразделений добровольцев. Благодаря этому существенно уменьшится время реагирования на чрезвычайную ситуацию - до 20 минут. Такие базовые услуги станут доступными для граждан в небольших городах, селах и поселках, в них увеличится ощущение безопасности за себя и свои семьи", - подчеркнул Г.Зубко.

В Ровно для двух ОТГ - Миляцькой и Бугринской - были переданы два пожарно-спасательных автомобиля и 1 автомобиль - для Белокриницкого сельского совета.

Украинские Национальные Новости

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