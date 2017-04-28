Г.Зубко: до конца года планируем открыть в общинах более 120 пожарно-спасательных подразделений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. К концу 2017 года совместно с ГСЧС планируем открыть в общинах по всей Украине более 120 пожарно-спасательных подразделений. Это децентрализация полномочий ГСЧС и новое качество обеспечения безопасности граждан. Важно, чтобы сеть пожарно-спасательных бригад заработала именно на уровне ОТГ. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр региональной политики, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время рабочей поездки в Ровенскую, передает УНН.
Сейчас на Ровенщине создано 61 подразделение местной пожарной охраны, девять из которых - в ОТГ. В текущем году планируется создать еще 11 подразделений.
"Кроме того, совместно с ГСЧС, мы предложили новые подходы к созданию действенной сети системы безопасности граждан. Через создание в общинах центров безопасности граждан, в состав которых войдут пожарное депо, кабинет участкового офицера полиции, а при необходимости ФАП. ГСЧС совместно с Минрегионом уже разработали типовые проекты, методические рекомендации и сметы для создания таких центров. Важное направление - привлечение к деятельности этих подразделений добровольцев. Благодаря этому существенно уменьшится время реагирования на чрезвычайную ситуацию - до 20 минут. Такие базовые услуги станут доступными для граждан в небольших городах, селах и поселках, в них увеличится ощущение безопасности за себя и свои семьи", - подчеркнул Г.Зубко.
В Ровно для двух ОТГ - Миляцькой и Бугринской - были переданы два пожарно-спасательных автомобиля и 1 автомобиль - для Белокриницкого сельского совета.