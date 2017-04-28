Г.Зубко: до конца года планируем открыть в общинах более 120 пожарно-спасательных подразделений

Сейчас на Ровенщине создано 61 подразделение местной пожарной охраны, девять из которых - в ОТГ. В текущем году планируется создать еще 11 подразделений.

"Кроме того, совместно с ГСЧС, мы предложили новые подходы к созданию действенной сети системы безопасности граждан. Через создание в общинах центров безопасности граждан, в состав которых войдут пожарное депо, кабинет участкового офицера полиции, а при необходимости ФАП. ГСЧС совместно с Минрегионом уже разработали типовые проекты, методические рекомендации и сметы для создания таких центров. Важное направление - привлечение к деятельности этих подразделений добровольцев. Благодаря этому существенно уменьшится время реагирования на чрезвычайную ситуацию - до 20 минут. Такие базовые услуги станут доступными для граждан в небольших городах, селах и поселках, в них увеличится ощущение безопасности за себя и свои семьи", - подчеркнул Г.Зубко.

В Ровно для двух ОТГ - Миляцькой и Бугринской - были переданы два пожарно-спасательных автомобиля и 1 автомобиль - для Белокриницкого сельского совета.