У Полтаві лінії екстреної допомоги працюють з перебоями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міський голова Полтави Олександр Мамай попередив про перебої в роботі ліній екстреної допомоги, передає УНН.
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«ДСНС України у Полтавській області інформує: В зв’язку з довготривалим відключенням електроенергії існує ймовірність відсутності зв’язку по лініям екстреної допомоги «101», «112», «102», «103», «104»», - повідомив міський голова.
Він навів перелік телефонних номерів, якими можуть скористатися містяни.
Номери вказані за посиланням.
Контекст
23 листопада росія завдала серію ударів по Україні: руйнувань зазнали житлові будинки, а також об’єкти енергетики у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Запорізькій областях. Низка регіонів залишилася без світла, від енергосистеми країни були аварійно відключені АЕС.