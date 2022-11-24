У Полтаві лінії екстреної допомоги працюють з перебоями

Деталі

«ДСНС України у Полтавській області інформує: В зв’язку з довготривалим відключенням електроенергії існує ймовірність відсутності зв’язку по лініям екстреної допомоги «101», «112», «102», «103», «104»», - повідомив міський голова.

Він навів перелік телефонних номерів, якими можуть скористатися містяни.

Номери вказані за посиланням.

Контекст

23 листопада росія завдала серію ударів по Україні: руйнувань зазнали житлові будинки, а також об’єкти енергетики у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Запорізькій областях. Низка регіонів залишилася без світла, від енергосистеми країни були аварійно відключені АЕС.