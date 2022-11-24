В Полтаве линии экстренной помощи работают с перебоями

Детали

«ГСЧС Украины в Полтавской области информирует: В связи с долговременным отключением электроэнергии существует вероятность отсутствия связи по линиям экстренной помощи «101», «112», «102», «103», «104»», - сообщил городской голова.

Он привел список телефонных номеров, которыми могут пользоваться горожане.

Номера указаны по ссылке.

Контекст

23 ноября россия нанесла серию ударов по Украине: разрушения получили жилые дома, а также объекты энергетики в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой и Запорожской областях. Ряд регионов остался без света, от энергосистемы страны были аварийно отключены АЭС.