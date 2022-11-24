Європейське космічне агентство назвало нових астронавтів

Деталі

Двоє жінок і троє чоловіків - кар'єрних астронавтів "почнуть роботу негайно", заявив генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер на засіданні міністерської ради в Парижі.

З більш ніж 22 500 претендентів агентство обрало Софі Адено з Франції, Пабло Альвареса Фернандеса з Іспанії, Розмарі Куган з Великої Британії, Рафаеля Льєжуа з Бельгії та Марко Зібера зі Швейцарії.

Вони починають тренуватися в наступному році, а перша їхня місія на орбіту не очікується раніше 2026 року.

Вони приєднаються до астронавтів з попереднього випуску ESA, включаючи Тімоті Піка з Британії та Томаса Песке з Франції, один з яких відправиться на Місяць у межах місії Artemis.

ESA також оголосила про першого рекрута в астронавти з інвалідністю, британця Джона Макфолла, який приєднається до окремої програми "Парастронавт".

Права нога Макфолла була ампутована після аварії на мотоциклі, коли йому було 18 років. Він продовжував представляти Велику Британію як паралімпійський спринтер.

Також в ESA погодили фінансування агентства у 16,9 мільярдів євро (17,5 мільярдів доларів) на наступні три роки, що на 17 відсотків більше порівняно з 14,5 мільярда євро, узгоджених на останньому засіданні міністерської ради в 2019 році.

Нагадаємо

Європейське космічне агентство запустить дві місії на ракетах SpaceX.