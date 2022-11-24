Европейское космическое агентство назвало новых астронавтов

Детали

Две женщины и трое мужчин - карьерных астронавтов "начнут работу немедленно", заявил генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер на заседании министерского совета в Париже.

Из более 22 500 претендентов агентство выбрало Софи Адено из Франции, Пабло Альвареса Фернандеса из Испании, Розмари Куган из Великобритании, Рафаэля Льежуа из Бельгии и Марко Зибера из Швейцарии.

Они начинают тренироваться в следующем году, а первая их миссия на орбиту не ожидается раньше 2026 года.

Они присоединятся к астронавтам из предыдущего выпуска ESA, включая Тимоти Пика из Британии и Томаса Песке из Франции, один из которых отправится на Луну в рамках миссии Artemis.

ESA также объявила о первом рекруте в астронавты с инвалидностью, британце Джоне Макфолле, который присоединится к отдельной программе "Парастронавт".

Правая нога Макфолла была ампутирована после аварии на мотоцикле, когда ему было 18 лет. Он продолжал представлять Великобританию как паралимпийский спринтер.

Также в ESA согласовали финансирование агентства в 16,9 миллиарда евро (17,5 миллиарда долларов) на следующие три года, что на 17 процентов больше по сравнению с 14,5 миллиарда евро, согласованных на последнем заседании министерского совета в 2019 году.

Напомним

Европейское космическое агентство запустит две миссии на ракетах SpaceX.