Г.Москаль звернувся до Х.Деканоізде з проханням відреагувати на анонсовані “пересічниками” акції на держкордоні
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль направив листа голові Національної поліції України Хатії Деканоідзе з проханням вжити належних заходів реагування у зв’язку із анонсованою “пересічниками” акцією непокори й не допустити паралічу транспортних потоків через Державний кордон України. Про це сьогодні, 8 листопада, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, передає УНН.
Окрім того, з огляду на те, що профільний комітет Верховної Ради України відмовився вносити в законодавство запропоновані головою Закарпатської ОДА та представниками “пересічників” зміни, Г.Москаль направив звернення голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову з проханням взяти особисту участь у вирішенні питання “пересічки”.
“Незважаючи на наші неодноразові звернення з проханням ініціювати відповідні зміни до Митного кодексу України, Державна фіскальна служба самоусунулася від вирішення цієї проблеми. Ми на своєму рівні всі можливості вичерпали, тому просимо пана Р.Насірова здійснити робочу поїздку на Закарпаття, зустрітися з “пересічниками” й роз’яснити, як їм бути далі, — зазначає Г. Москаль.
Як раніше повідомляв УНН, комітет з питань податкової та митної політики Верховної Ради України не підтримав пропозиції голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля про зміни у законодавстві щодо ввозу на територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації.