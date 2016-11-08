Г.Москаль обратился к Х.Деканоизде с просьбой отреагировать на анонсированные "пересечниками" акции на госгранице

Кроме того, учитывая то, что профильный комитет Верховной Рады Украины отказался вносить в законодательство предложенные главой Закарпатской ОГА и представителями "пересечников" изменения, Г.Москаль направил обращение главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насиров с просьбой принять личное участие в решении вопроса "пересечки".

"Несмотря на наши неоднократные обращения с просьбой инициировать соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины, Государственная фискальная служба самоустранилась от решения этой проблемы. Мы на своем уровне все возможности исчерпали, поэтому просим господина Р.Насирова осуществить рабочую поездку в Закарпатскую область, встретиться с "пересечниками" и разъяснить, как им быть дальше, - отмечает Г.Москаль.

Как ранее сообщал УНН, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины не поддержал предложения главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля об изменениях в законодательстве относительно ввоза на территорию Украины транспортных средств с иностранной регистрацией.