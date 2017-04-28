Г.Логвинський відмовився від пропозиції очолити ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Віце-президент ПАРЄ та народний депутат України Георгій Логвинський відмовився очолити Парламентську асамблею Ради Європи. Г.Логвинський підтримав кандидатуру німецького політика Акселя Фішера, який був доповідачем з "українського питання" в ПАРЄ, про це політик заявив в прямому ефірі ток-шоу "право на владу" на телеканалі "1+1" передає УНН.
"В фінал вийшли дві людини - пан Фішер і я, але ми вирішили, що в інтересах України буде підтримати президента групи, яка нас підтримує, і таким методом ми могли б досягти великих результатів". - заявив Г.Логвинський в ефірі ток-шоу "Право на владу".
Г.Логвинський зауважив "що все може помінятись", пояснюючи це "деякий моментами регламенту" у відношенні до кандидатури А.Фішера.
Нагадуємо, що питання про відставку чинного президента ПАРЄ Педро Аргамунта було підняте, після того, як останній відвідав Сирію на чолі делегації депутатів від ПАРЄ та Державної Думи РФ.