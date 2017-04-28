Г.Логвинский отказался от предложения возглавить ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вице-президент ПАСЕ и народный депутат Украины Георгий Логвинский отказался возглавить Парламентскую ассамблею Совета Европы. Г. Логвинский поддержал кандидатуру немецкого политика Акселя Фишера, который был докладчиком по "украинскому вопросу" в ПАСЕ, об это политик заявил во время прямого эфиру ток-шоу "право на власть" в эфире телеканала "1+1".
"В финал вышли два человека - господин Фишер и я, но мы решили, что в интересах Украины будет поддержать президента группы, которая нас поддерживает, и таким методом мы могли бы достичь больших результатов". - заявил Г.Логвинський в эфире ток-шоу "Право на власть".
Г.Логвинський заметил "что все может поменяться", объясняя это "некоторое моментами регламента" в отношении кандидатуры А.Фишера.
Напоминаем, что вопрос об отставке действующего президента ПАСЕ Педро Аргамунта был поднят, после того, как последний посетил Сирию во главе делегации депутатов от ПАСЕ и Государственной Думы РФ.