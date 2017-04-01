Г.Кернес задекларував інвалідний візок та 38 млн грн готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Харківський міський голова Геннадій Кернес задекларував інвалідне крісло-візок з електроприводом, 11 годинників та 38 млн грн готівки. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Г.Кернес вказав у електронній декларації за 2016 рік інвалідне крісло-візок чорного кольору з 16-ти дюймовими колесами, а також сидінням, яке обертається, вартістю 101607 грн.
Крім того він задекларував 11 годинників, серед яких наручний годинник Rolex з логотипом герба Харкова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент задекларував за 2016 рік більше 127 млн грн доходів, 84 картини
Згідно е-декларації Г.Кернес не має власного житла, а орендує кімнату площею 57,3 кв м і будинок площею 7 кв м.
У минулому році мер Харкова отримав 230641 гривень заробітної плати, 10830002 гривень дивідендів, 4839680 гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У декларації міністра енергетики - бронзовий Грушевський та понад 1,2 млн грн доходів
На банківських рахунках Г.Кернеса 7124084 гривень, 25122 доларів. Готівкою мер Харкова зберігає 38938087 гривень.