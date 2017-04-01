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Г.Кернес задекларував інвалідний візок та 38 млн грн готівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Харківський міський голова Геннадій Кернес задекларував інвалідне крісло-візок з електроприводом, 11 годинників та 38 млн грн готівки. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Г.Кернес вказав у електронній декларації за 2016 рік інвалідне крісло-візок чорного кольору з 16-ти дюймовими колесами, а також сидінням, яке обертається, вартістю 101607 грн.

Крім того він задекларував 11 годинників, серед яких наручний годинник Rolex з логотипом герба Харкова.

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Згідно е-декларації Г.Кернес не має власного житла, а орендує кімнату площею 57,3 кв м і будинок площею 7 кв м.

У минулому році мер Харкова отримав 230641 гривень заробітної плати, 10830002 гривень дивідендів, 4839680 гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

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На банківських рахунках Г.Кернеса 7124084 гривень, 25122 доларів. Готівкою мер Харкова зберігає 38938087 гривень.

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