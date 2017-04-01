Г.Кернес задекларировал инвалидную коляску и 38 млн грн наличных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Харьковский городской голова Геннадий Кернес задекларировал инвалидное кресло-коляску с электроприводом, 11 часов и 38 млн грн наличных. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Г.Кернес указал в электронной декларации за 2016 год инвалидное кресло-коляску черного цвета с 16-ти дюймовыми колесами, а также сиденьем, которое вращается, стоимостью 101 607 грн.
Кроме того, он задекларировал 11 часов, среди которых наручные часы Rolex с логотипом герба Харькова.
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Согласно электронной декларации, Г.Кернес не имеет собственного жилья, а арендует комнату площадью 57,3 кв м и дом площадью 7 кв м.
В прошлом году мэр Харькова получил 230 641 гривен заработной платы, 10830002 гривен дивидендов, 4839680 гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.
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На банковских счетах Г.Кернеса 7124084 гривен, 25122 долларов. Наличными мэр Харькова сохраняет 38938087 гривен.