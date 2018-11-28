Ф'юрі пообіцяв віддати бідним гонорар за бій із Уайлдером

“Я пожертвую гонорар бідним і побудую житло для бездомних. Мені особливо нікуди їх витрачати, у мене немає мети стати мільйонером або мільярдером. Я боксер, а не бізнесмен, і я, швидше за все, піду по тій же доріжці, як і будь-який інший боєць — врешті-решт залишуся без гроша в кишені. Не можна всі ці гроші забрати з собою, тому у мене є можливість знайти їм застосування і допомогти тим, хто не в змозі допомогти собі”, — заявив британець.

Зазначимо, що Ф’юрі проведе бій з Уайлдером 1 грудня в Лос-Анджелесі на арені “Стейплз Центру”.

Як раніше інформував УНН, професійний боксерський 12-й раундовий поєдинок у важкій вазі, за титул чемпіона світу за версією World Boxing Council, яким володіє Деонтей Уайлдер, відбудеться 1 грудня 2018 року в Стейплс-центр, Лос-Анджелес.