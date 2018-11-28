Фьюри пообещал передать бедным гонорар за бой с Уайлдером

“Я пожертвую гонорар бедным и построю жилье для бездомных. Мне особо некуда их тратить, у меня нет цели стать миллионером или миллиардером. Я боксер, а не бизнесмен, и я, скорее всего, пойду по той же дорожке, как и любой другой боец ​​- в конце концов останусь без гроша в кармане. Нельзя все эти деньги забрать с собой, поэтому у меня есть возможность найти им применение и помочь тем, кто не в состоянии помочь себе”, — заявил британец.

Отметим, что Фьюри проведет бой с Уайлдером 1 декабря в Лос-Анджелесе на арене “Стейплз Центр”.

Как ранее информировал УНН, профессиональный боксерский 12-й раундовый поединок в тяжелом весе, за титул чемпиона мира по версии World Boxing Council, которым владеет Деонтей Уайлдер, состоится 1 декабря 2018 года в Стейплс-центр, Лос-Анджелес.