Футзал: збірна України потрапила в топ-10 рейтингу УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У лютневому рейтингу національних команд, оновленому УЄФА, збірна України з футзалу посіла місце в чільній десятці, передає УНН з посиланням на прес-центр УАФ.
Деталі
Згідно з рейтингом “синьо-жовті” входять до десятки найкращих європейських команд, посідаючи восьму сходинку. В їх активі 2009 бали. На 6 пунктів українці відстають від Азербайджану і більше, ніж на 70 випереджають Італію.
На найвищій позиції розмістилася Португалія, яка перемогла на Євро-2022.
Нагадаємо
У січні-лютому збірна України з футзалу провела шість поєдинків у фінальному турнірі чемпіонату Європи. У груповому раунді континентальної першості “синьо-жовті” поступилися Нідерландам (2:3), розгромили Сербію (6:1) і програли Португалії (0:1), проте посіли друге місце у квартеті й пробилися в плей-офф. У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка здолали Казахстан (5:3), у півфіналі поступилися Росії (2:3), а в матчі за третє місце програли Іспанії (1:4).