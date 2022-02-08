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Футзал: збірна України потрапила в топ-10 рейтингу УЄФА

Футзал: збірна України потрапила в топ-10 рейтингу УЄФА

Київ • УНН

 • 19397 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У лютневому рейтингу національних команд, оновленому УЄФА, збірна України з футзалу посіла місце в чільній десятці, передає УНН з посиланням на прес-центр УАФ.

Деталі

Згідно з рейтингом “синьо-жовті” входять до десятки найкращих європейських команд, посідаючи восьму сходинку. В їх активі 2009 бали. На 6 пунктів українці відстають від Азербайджану і більше, ніж на 70 випереджають Італію.

На найвищій позиції розмістилася Португалія, яка перемогла на Євро-2022.

Нагадаємо

У січні-лютому збірна України з футзалу провела шість поєдинків у фінальному турнірі чемпіонату Європи. У груповому раунді континентальної першості “синьо-жовті” поступилися Нідерландам (2:3), розгромили Сербію (6:1) і програли Португалії (0:1), проте посіли друге місце у квартеті й пробилися в плей-офф. У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка здолали Казахстан (5:3), у півфіналі поступилися Росії (2:3), а в матчі за третє місце програли Іспанії (1:4).

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