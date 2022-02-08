Футзал: сборная Украины попала в топ-10 рейтинга УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В февральском рейтинге национальных команд, обновленном УЕФА, сборная Украины по футзалу заняла место в первой десятке, передает УНН со ссылкой на пресс-центр УАФ.
Детали
Согласно рейтингу “сине-желтые” входят в десятку лучших европейских команд, занимая восьмую строчку. В их активе 2009 балла. На 6 пунктов украинцы отстают от Азербайджана и больше, чем на 70 опережают Италию.
На самой высокой позиции разместилась Португалия, которая победила на Евро-2022.
Напомним
В январе-феврале сборная Украины по футзалу провела шесть поединков в финальном турнире чемпионата Европы. В групповом раунде континентального первенства “сине-желтые” уступили Нидерландам (2:3), разгромили Сербию (6:1) и проиграли Португалии (0:1), однако заняли второе место в группе и пробились в плей-офф. В четвертьфинале подопечные Александра Косенко одолели Казахстан (5:3), в полуфинале уступили России (2:3), а в матче за третье место проиграли Испании (1:4).